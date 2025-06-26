Центр Екатеринбурга закроют ради бегунов и велосипедистов

В Екатеринбурге снова перекроют движение ради спортивного мероприятия. В воскресенье, 29 июня, пройдут соревнования триатлонистов IronStar. Уже по традиции, для заплыва в открытой воде выбрали акваторию Городского пруда. Бегать спортсмены будут по набережной, а преодолевать велосипедную дистанцию – по улицам города.
Движение ограничат с 6 утра до 13 часов дня:
– по улице Дзержинского, от стадиона «Динамо» до пересечения с улицей Царской;
– по улице Царской, от улицы Дзержинского до улицы Первомайской;
– по улице Толмачева, от улицы Первомайской до проспекта Ленина;
– по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Вайнера;
– по четной стороне проспекта Ленина, от улицы Вайнера до нечетной стороны улицы Татищева;
– по нечетной стороне улицы Татищева, от четной стороны проспекта Ленина до улицы Пирогова;
– по улице Пирогова, от нечетной стороны улицы Татищева до улицы Крауля;
– по улице Крауля, от улицы Пирогова до улицы Мельникова;
– по улице Мельникова, от улицы Крауля до улицы Репина;
– по улице Репина, от улицы Мельникова до четной стороны улицы Металлургов;
– по четной стороне улицы Металлургов, от улицы Репина до нечетной стороны Новомосковского тракта;
– по нечетной стороне Новомосковского тракта, от улицы Металлургов до Объездной дороги.
По этим участкам нельзя будет не только проехать на машине, но и на СИМ.
Екатеринбург, Елена Сычева
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