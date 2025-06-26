Дацюк везет в Екатеринбург звезд хоккея

В Екатеринбурге в конце августа пройдет матч The Magic Game, который устраивает Павел Дацюк. Он привезет сюда своих друзей-спортсменов из России, США и Канады. Списки команд еще не известны, однако участие подтвердили Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Сергей Федоров, Валерий Каменский.

«Это станет грандиозным событием в мире спорта и в моей жизни. Я рад, что в Екатеринбург приедут звезды мирового хоккея. Их игра и профессионализм являются вдохновением для тысяч мальчишек и девчонок. И после игры эти ребята с горящими глазами и желанием работать начнут свой новый спортивный сезон. Нас гостеприимно примет одна из лучших ледовых арен в стране – «УГМК-Арена», отвечающая мировым стандартам по вместимости зрителей и инфраструктуре», – сказал Павел Дацюк.

Екатеринбург, Елена Сычева

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