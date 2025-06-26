На общегородском выпускном выступит Хабиб

В Екатеринбурге 27 июня в фан-зоне парка Маяковского пройдет общегородской выпускной для одиннадцатиклассников «ВыпускникON». Перед выпускниками выступит певец Хабиб, известный по хитам «Ягода малинка», «Мед» и «Грустинка».

Как рассказали в департаменте образования, фан-зону откроют в 17 часов. Праздник начнется с интерактивно-развлекательной программы «Большая перемена», где гости смогут поучаствовать в лазертаге с водными пистолетами, росписи автомобиля и игре в гигантскую дженгу. В 19:00 для выпускников пройдет последний урок Post Scriptum, а в 20:00 начнется концертная программа «Последняя дискотека».

Как ранее писал «Новый День», в этот же день в Екатеринбурге пройдет фестиваль «Уральская ночь музыки». Исполнители выступят более чем на 110 сценах, посвященных разным музыкальным жанрам и стилям. Среди хедлайнеров в этом году – Вячеслав Малежик, Максим Свобода, Кристина Кошелева, Тимур Ведерников, ансамбль танца и песни «Донбасс», Арина Точилова, АК-47, Виктория Дайнеко, «Запрещенные барабанщики», Russian Girls.

В рамках UMN в парке Маяковского выступят башкирская группа Ay Yola, «Смешband», Олег Митяев, ансамбль «Изумруд».

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube