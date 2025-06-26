Уральские врачи спасли малыша с челюстно-лицевой патологией, от которого отказалась мать

Уральские врачи спасли мальчика с врожденной челюстно-лицевой патологией, из-за которой от малыша отказалась мать. У ребенка была серьезная сквозная расщелина верхней губы, десны и нёба с левой стороны, которая за пять месяцев без лечения значительно увеличилась и вызывала серьезные проблемы с дыханием и питанием.

Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, в семь месяцев ребенку провели первую операцию по восстановлению губы и носа. После врачи сделали щадящую пластику нёба с применением специального титанового шелка. При этом хирурги сразу исправили и твердое, и мягкое нёбо, хотя обычно такие операции проводят поэтапно. Одновременно с этим малышу сделали тимпаностомию – процедуру для профилактики хронического двустороннего отита и тугоухости.

«Тяжесть течения конкретной лицевой патологии и поздние сроки обращения заставили действовать так быстро, как это позволяло общее состояние мальчика. Сегодня это обычный ребенок, который внешне ничем не отличается от других детей и сумел догнать своих сверстников в развитии», – отметила врач челюстно-лицевой хирург центра «Бонум» Юлия Рогожина.

Сейчас ребенок проходит реабилитацию, пластические хирурги и ортодонты продолжают следить за его развитием. До 18 лет он будет находиться на диспансерном наблюдении, регулярно посещая логопеда, невролога, оториноларинголога и других профильных специалистов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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