Подросток взял без спроса мотоцикл и попал в аварию

В Нижнем Тагиле 14-летний подросток на мотоцикле спровоцировал аварию на круговом перекрестке Октябрьского и Уральского проспектов.

По данным Госавтоинспекции, несовершеннолетний водитель не убедился в безопасности маневра при повороте направо и врезался в автомобиль «Тойота». Мальчик был в мотошлеме, но все равно получил травмы. Он был госпитализирован. Полицейские выяснили, что школьник взял ключи от мотоцикла, когда его родителей не было дома, и поехал кататься. В отношении родителей подростка составлен протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу транспортного средства человеку, не обладающим правом управления. По факту ДТП проводится проверка.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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