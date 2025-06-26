Еще четырех уральцев вернули из украинского плена

Еще четверо уральцев в рамках обмена пленными по стамбульским договоренностям возвращаются домой с Украины. «Вернулись четверо наших ребят. С удовольствием сообщаю такую новость в наши города и районы. А это – Верхняя Пышма, Кировградский и Сосьвинский районы, Екатеринбург.

Обмен проходил в результате Стамбульских соглашений. Надеемся еще, что вернем всех своих. Спасибо всем причастным к этой сложной работе. Поклон всем от земляков», – написала ВКонтакте уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова.

Как ранее уточнило Минобороны, обмен совершен через Белоруссию, всех российских военнослужащих скоро доставят в Подмосковье для медосвидетельствования, лечения, реабилитации в учреждениях военного ведомства.

Екатеринбург, Елена Васильева

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