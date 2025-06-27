Алексей Вихарев провел несколько детских праздников во дворах на Эльмаше

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев по просьбе жителей провел праздники во дворах на Эльмаше. На этой неделе развлекательные программы для детей прошли по двум адресам: ул. Таганская, 54-56, и ул. Фрезеровщиков, 39. В течение лета запланировано еще несколько дворовых мероприятий в разных районах города.

На праздниках во дворах детей развлекали аниматоры и ростовые куклы, проводили для них конкурсы и игры. За музыкальное настроение отвечал диджей. Совершенно бесплатно ребята могли угоститься сладкой ватой, сделать аквагрим и покататься на пони.

«Рад видеть, что у вас такой дружный двор, что вы так классно проводите лето. Ребята, отдыхайте, наслаждайтесь каникулами. Оставляйте гаджеты и выходите гулять, кататься на велосипедах, играть во дворе с друзьями. Читайте книги. Родителям желаю терпения, набираться сил перед новым учебным годом. И хочу напомнить, что в середине сентября мы выбираем губернатора Свердловской области. Не пропустите, обязательно сходите на свой избирательный участок и сделайте правильный выбор», – сказал руководитель фракции «Единой России» в Екатеринбургской городской Думе Алексей Вихарев.

В проведении дворовых праздников были задействованы также активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева. Они помогали артистам и раздавали всем присутствующим памятки о сентябрьских выборах. Алексей Вихарев пообщался с собравшимися жителями округа, ответил на вопросы, принял обращения от них.

Помимо дворовых праздников, Алексей Вихарев летом продолжит проводить для горожан экскурсии по достопримечательностям Свердловской области, кинопоказы, встречи с трудовыми коллективами предприятий, тренировки для активистов Клуба скандинавской ходьбы, а также – приемы граждан в общественной приемной на Эльмаше.

Екатеринбург, Елена Васильева

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