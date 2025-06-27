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Пятница, 27 июня 2025, 09:04 мск

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КамАЗ, поднявший облако пыли, собрал «паровозик» из пяти машин (ФОТО)

Фото: Свердловская госавтоинспекция

В Талицком районе случилось массовое ДТП с участием пяти машин. «Паровозик» собрался на 19-м км дороги Талица – Бутка накануне днем.

По данным облГАИ, КамАЗ, выполнявший дорожные работы по очистке проезжей части, поднял облако пыли. Из-за плохой видимости водитель Hyundai столкнулся с КамАЗом, после чего Lada врезалась в Hyundai. Затем к столкновению присоединились автомобили Renault и Chevrolet.

В результате водителя Lada госпитализировали в Талицкую центральную районную больницу. Остальные участники аварии не пострадали.

«Автоинспекторы на месте оформили необходимые документы, провели измерения и опросили участников происшествия. Проверка на состояние опьянения показала отрицательный результат у всех водителей. Разбирательство по факту ДТП продолжается», – отметили в пресс-службе ведомства.

Талица, Дарья Деменева

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