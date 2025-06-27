130 миллионов медоносных пчел привезли на Урал

Из Узбекистана на Урал доставили 130 миллионов медоносных пчел породы «карпатская» стоимостью 28 миллионов рублей. Пчел перевозили с апреля по май на грузовиках в специальных четырехрамочных пчелопакетах – миниатюрных ульях, где были размещены пчелиный расплод, матка и запас корма на время транспортировки, рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Выпуск товара мы осуществляли в удаленном режиме и в первоочередном порядке. Для того чтобы сократить время совершения таможенных формальностей, декларантом были поданы предварительные таможенные декларации. Это позволило в кратчайшие сроки после прибытия товара выпустить живой груз», – прокомментировал и.о. начальника Уральской электронной таможни Никита Бородин.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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