В центре Екатеринбурга из-за невнимательного водителя столкнулись четыре автомобиля

На улице Белинского рядом с парком Павлика Морозова случилось ДТП с участием четырех автомобилей.

По предварительным данным, водитель Hyundai при перестроении в правую полосу создал помеху автомобилю Honda, и машины столкнулись. После удара Honda отбросило вправо на бетонный бордюр, иномарка перевернулась и упала на припаркованный Kia, а Hyundai врезался в Ford, ехавший в левой полосе. Водитель Honda был госпитализирован. Его состояние сейчас оценивают медики.

Движение на этом участке временно ограничено, для машин организован объезд по двум полосам. Обстоятельства ДТП выясняют автоинспекторы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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