В «Ельцин-центре» собрались патриоты, СМИ и ветераны СВО

Сегодня в Екатеринбурге в «Ельцин-Центре» открылся третий форум «Патриоты Урала». Гостей мероприятия приветствовал уральский полпред Артем Жога.

Для обсуждения актуальных тем в уральскую столицу были приглашены Герои России Олег Касков, Сергей Воронин, военкор Евгений Поддубный, глава психологического департамента Минобороны России Валентина Барабанщикова, атаман Всероссийского казачьего войска Виталий Кузнецов, руководитель дирекции документального вещания RT Екатерина Яковлева.

Осиновыми темами форума станут: реабилитация ветеранов СВО, патриотическое воспитание молодежи, военная журналистика.

Екатеринбург, Елена Васильева

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