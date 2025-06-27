В Артемовском районе пьяный водитель без прав устроил ДТП, уходя от погони

Сегодня в 5 часов утра в поселке Сосновый Бор Артемовского района пьяный водитель, лишенный водительских прав, попытался скрыться от сотрудников ДПС, но не справился с управлением и съехал с дороги – машина перевернулась. 23-летний пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности, вылетел через лобовое стекло и получил тяжелые травмы. Его срочно госпитализировали в реанимацию Артемовской ЦРБ.

По данным облГАИ, в выдыхаемом воздухе водителя обнаружили 0.700 мг/л алкоголя. В отношении нарушителя составлено сразу шесть административных протоколов: за управление незарегистрированным транспортом, за непристегнутый ремень безопасности, за эксплуатацию машины с неисправностями (зимние шины в неподходящий сезон), за игнорирование требования полиции остановиться, за отсутствие полиса ОСАГО и за нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ за вождение в состоянии опьянения, несмотря на лишение водительских прав.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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