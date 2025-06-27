Суд оставил под стражей первоуральца, чья жена после ссоры с ним подожгла себя

Областной суд оставил под стражей Александра Алмазова, после ссоры с которым в прошлом году супруга облилась легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла себя. Женщина получила ожоги 80% тела и скончалась в больнице.

Месяц назад защита Алмазова просила смягчить меру пресечения, но сегодня суд отказал в этом. Рассмотрение уголовного дела начнётся 3 июля в Первоуральском городском суде.

Изначально Алмазова обвиняли в убийстве с особой жестокостью (. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ), однако в мае следствие переквалифицировало обвинение на ч. 1 ст. 110 УК РФ – «Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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