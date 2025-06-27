Психологи Минобороны рассказали, зачем перевели свои обследования на 10 языков

Психологический департамент Министерства обороны РФ работает на 10 языках при обследовании кандидатов в военнослужащие. «С начала специальной военной операции в ряды Вооруженных сил стали приходить люди совершенно иных – не просто национальностей, а государственных принадлежностей, гражданства. И для этого нам пришлось беседу психолога перевести на 10 иностранных языков. И сейчас она переведена для того, чтобы хотя бы предварительно понимать, с кем мы будем иметь дело», – рассказала руководитель Департамента психологической работы МО РФ Валентина Барабанщикова.

По ее словам, это необходимо, в первую очередь, для профессионального психологического отбора. «Это и ворота, и барьер Вооруженных сил. Когда молодые люди приходят в военный комиссариат, либо они приходят в пункт отбора на военную службу по контракту, фактически они выбирают свою будущность. Как ее выбрать? Профессиональная ориентация. Все ли виды и рода войск одинаковы? Моряки-подводники такие же, как десантники? А специалисты ракетных войск стратегического назначения те же психологические качества имеют, что и, например, мотострелки-штурмовики? Точно нет. И вот кому что ближе, кто будет успешнее, кто может развиваться в каком направлении, решается в том числе на этом этапе отбора», – добавила она, выступая на форуме «Патриоты Урала» в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Елена Сычева

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