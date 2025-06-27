Горожане рассказали, какую музыку они готовы взять с собой на необитаемый остров (ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбурге пройдет масштабный фестиваль «Уральская ночь музыки», на котором выступят десятки артистов разных музыкальных жанров и стилей. «Новый День» решил узнать у горожан, какую музыку они готовы взять с собой на необитаемый остров и слушать бесконечно, вне зависимости от своего настроения.
Горожане и музыка
Уличный опрос показал, что молодые девушки предпочитают слушать рэп – Friendly Thug, Lil Peep, Pitbull. Также встретились молодые рокерши, которые не представляют свою жизнь без Rammstein, Ghost и группы «Нервы». А молодые парни фанатеют от романтических композиций, например, песни «Волна» группы «Тима ищет свет».
Мужчины постарше предпочитают тяжелый рок – Cannibal Corpse и Benny Diction.
А бабушкам интересно слушать Вячеслава Добрынина, Александра Малинина, песни из мультфильмов, а также оперную музыку.
Среди опрошенных нашелся лишь один человек, который признался: на необитаемом острове ему будет достаточно просто тишины.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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