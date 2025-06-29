Судебные приставы взыскивают с фотографа-убийцы Лошагина более 3 млн рублей

Судебные приставы взыскивают почти 3,5 миллиона рублей с фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены и проходившего по делу об алиментах. Об этом говорится в материалах судебных приставов и судебных материалах, сообщает РИА «Новости».

Модель Юлия Прокопьева, по данным следствия, была убита в Екатеринбурге на 23 августа 2013 года. Как сообщалось ранее, Лошагин после вечеринки дома поссорился с Прокопьевой, «схватил руками за голову и с силой, повернув голову, наклонил её в направлении назад и вправо, причинив потерпевшей телесные повреждения в виде: перелома зубовидного отростка второго шейного позвонка». От полученной травмы Прокопьева скончалась. Лошагин вывез ее тело в лес в контейнере, оставил недалеко от автодороги. Через некоторое время мужчина вернулся и, чтобы скрыть следы преступления и затруднить опознание, облил голову супруги горючей жидкостью и поджег. Лошагин свою вину не признал.

В июне 2015 года фотограф был приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Обвинительный приговор был вынесен со второй попытки: в первом процессе суд оправдал его, но затем дело отправили на пересмотр. Свердловский областной суд в сентябре того же года снизил срок до девяти лет и 10 месяцев.

В декабре 2020 года суд удовлетворил ходатайство Лошагина на замену неотбытой части срока в колонии на ограничение свободы, но позже отменил решение после апелляции прокурора. В августе 2021 года Чкаловский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Лошагина. Прокуратура также обжаловала это решение, после чего областной суд отменил его и направил материалы на новое разбирательство в тот же суд, который в октябре отказал Лошагину в УДО, в декабре это решение вступило в силу. В июне 2022 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Лошагина.

Сейчас, данным базы судебных приставов, за Лошагиным числится задолженность в размере 3 миллиона 495 тысяч 579 рублей 69 копеек. Постановление выдано Лошагину 26 мая 2025 года Октябрьским районным отделом судебных приставов Екатеринбурга управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Речь идет об алиментах в пользу несовершеннолетнего сына.

Екатеринбург, Елена Васильева

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