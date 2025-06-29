В Ирбите во время квалификационного заезда погиб чемпион России по мотокроссу с коляской

Ирбит (Новый День, Елена Васильева) – Свердловской области во время квалификационного заезда погиб чемпион России по мотокроссу с коляской Руслан Козуб. Данную информацию подтверждает Федерация мотоциклетного спорта (ФМС) РФ.
Тоагический инцидент произошел накануне на этапе чемпионата России в городе Ирбит. Во время квалификации столкнулись два экипажа.
«Несмотря на все усилия медицинских бригад на трассе и немедленно оказанную помощь, мы потеряли Руслана Андреевича Козуба», – отметили в федерации.
В организации отметили, что гибель спортсмена стала невосполнимой утратой для его семьи и всего российского мотоспорта.
Второй участник инцидента был экстренно госпитализирован в Центральную городскую больницу Ирбита.
В связи с трагедией квалификационный этап чемпионата был приостановлен, добавили в ФМС.
Козубу было 32 года, он являлся двукратным чемпионом России по мотокроссу с коляской.
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