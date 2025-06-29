Коваленко из «Титанов» взял серебро на чемпионате пожарных и полицейских в США

Боец клуба «Архангел Михаил» Николай Коваленко завоевал серебряную медаль на Всемирных играх пожарных и полицейских, где он представлял Россию в дисциплине дзюдо в весовой категории до 100 кг. В финале его соперником стал бразилец Марсело Ваз Да Сильва, который в итоге и взял золото.

Для Николая Коваленко это вторая медаль Всемирных Игр в карьере. В 2019 году он привез в Россию золотую медаль.

Турнир проходит в США в Бирмингеме с 27 июня по 6 июля. На десять дней там собрались спортсмены со всего мира, чтобы выявить сильнейших в 60 разных дисциплинах.

Коваленко известен не только своей профессиональной бойцовской карьерой – во втором сезоне экстремального шоу «Титаны» он дошел до полуфинала. Кроме того, спортсмен работает тренером по дзюдо в Академии единоборств РМК.

Екатеринбург, Елена Сычева

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