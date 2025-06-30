Две аварии с детьми-пешеходами случились в Свердловской области за день

29 июня в Свердловской области зафиксированы два дорожно-транспортных происшествия с участием детей-пешеходов, в обоих случаях несовершеннолетние получили травмы.

Как сообщает областная госавтоинспекция, в Каменске-Уральском напротив дома № 2 на улице Гражданской 67-летний водитель Chevrolet, двигаясь по улице Восточной, не притормозил на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате был сбит 4-летний мальчик, который переходил проезжую часть с мамой и бабушкой.

По словам матери, когда они начали пересекать дорогу, автомобилей у перехода не было. Женщина, видя приближающуюся и не тормозящую машину, попыталась оттащить сына назад, но избежать наезда не удалось. Водитель пояснил, что не видел пешеходов. Ребенок получил ушибы ног и после осмотра в больнице его отпустили домой. В отношении водителя составлены административные материалы.

В тот же день, в Нижнем Тагиле у дома № 1 на улице Зеленстроевской 53-летний водитель на Hyundai Santa Fe наехал на 11-летнего мальчика. Ребенок переходил проезжую часть вне установленного пешеходного перехода, двигаясь по ходу движения автомобиля.

Несовершеннолетний пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Водитель, имеющий стаж 33 года и уже 4 штрафа за нарушения ПДД в 2025 году, был трезв. Он пояснил, что видел ребенка у края дороги, но не ожидал, что тот начнет переходить в этом месте. Сам пострадавший сообщил, что посмотрел по сторонам, машин не увидел, а ближайший пешеходный переход расположен далеко. На месте выявлены неудовлетворительные дорожные условия: отсутствие тротуаров и оборудованного остановочного пункта. Выданы предписания на устранение недостатков.

По обоим фактам ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проведены все необходимые процессуальные действия и проверки. В Нижнем Тагиле информация направлена в школу ребенка и в отделение по делам несовершеннолетних для оценки профилактической работы и исполнения родительских обязанностей.

Фото: Свердловская госавтоинспекция

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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