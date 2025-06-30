На Урале будет тепло и дождливо

Первая неделя июля в Свердловской области ожидается умеренно теплой. Дожди сохранятся, правда, затяжного характера они не примут. Количество осадков на севере области прогнозируется до 30-40 мм, на юге – несколько меньше, до 20-30 мм. Средняя температура за период будет близкой к климатической норме.

Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», во вторник на территорию области поступит порция более теплой воздушной массы. В дальнейшем же тепло уйдет восточнее: в Зауралье и на юг Западной Сибири.

Дожди будут преобладать в дневное время, иметь ливневый характер, вероятны грозы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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