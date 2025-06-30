Бывший воспитатель детского санатория осужден за педофилию

Свердловский облсуд вынес приговор Дмитрию Воложанину – бывшему воспитателю детского санатория «Соколиный камень». Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера.

Как сообщили в пресс-службе суда, осенью 2023 года воспитатель ввел для мальчиков систему поощрений. За поблажки в диете – употребление запрещенных в лагере снеков и чипсов, конфет, а также за возможность пользования смартфоном вне лимита, мальчикам предлагалось выполнять физические упражнения в нижнем белье или без такового. Занятия проводились наедине в ночное время.

Жертвами воспитателя стали трое мальчиков в возрасте 11-13 лет.

Вину мужчина признал частично.

Его приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил Воложанина права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей, на срок 10 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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