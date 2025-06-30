Туристам заплатят 150 тысяч за то, что самолет улетел без них

Семья из Ивделя отсудила крупную сумму у турагента, по вине которого не смогла улететь на отдых.

Как рассказали в пресс-службе облсуда, в мае прошлого года туристы собрались в Турцию. Женщина по имени Татьяна купила у турагента ООО «ТТ-Трэвел» две путевки в Анталью, за которые заплатила 162 тысячи рублей. Самолет должен был вылететь из Кольцово в 3 часа 50 минут. Однако в аэропорту туристы выяснили, что вылет их рейса был перенесен, и самолет уже улетел.

Турагент знал, что вылет перенесли, но не сообщил об этом туристам. Татьяна была вынуждена приобрести новые билеты, за которые заплатила 103 420 рублей. По возвращении домой женщина направила турагенту ООО «ТТ-Трэвел» претензию о возмещении убытков, но ее требования в добровольном порядке исполнены не были.

Татьяна обратилась с иском в Ивдельский городской суд, просила взыскать с турагента убытки в размере 103 420 рублей. Суд удовлетворил это требование, а также взыскал с ответчика штраф в размере 50% от присужденной суммы – 51 710 рублей за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Решение устояло в апелляции и вступило в законную силу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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