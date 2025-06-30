В Екатеринбурге открыли мемориальную доску в честь Владислава Крапивина

В Екатеринбурге установили мемориальную доску в честь детского писателя Владислава Крапивина. Она расположена на фасаде дома по адресу: улица Маршала Жукова, 10. В этом здании семья писателя жила с 1983 по 1998 год.

На торжественное открытие доски собрались воспитанники отряда «Каравелла», который Крапивин создал в 1961 году по мотивам своих произведений. Молодые люди почтили память писателя и возложили цветы, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Владислав Крапивин окончил факультет журналистики Уральского государственного университета, а после этого работал в газете «Вечерний Свердловск» и журнале «Уральский следопыт». В последнем впервые был опубликован его рассказ. В 1964 году он стал членом Союза писателей СССР, а в 1970-1980-е годы входил в редколлегии журналов «Пионер» и «Уральский следопыт». За время литературной деятельности Владислав Крапивин выпустил около 200 книг, переведенных более чем на 30 языков. В честь детского писателя названа Свердловская областная библиотека для детей и молодежи.

Ранее власти Екатеринбурга также приняли решение назвать в честь Крапивина перспективную улицу в Верх-Исетском районе. Она будет располагаться рядом с водохранилищем, на акватории которого более 60 лет ходят яхты отряда «Каравелла».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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