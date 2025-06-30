В школах Академического вручили аттестаты: медалистов стало больше

28 июня в восьми из девяти школ Академического района Екатеринбурга прошли торжественные линейки: выпускникам 11-х классов вручили аттестаты. В этом году школу с золотыми и серебряными медалями окончили 87 человек – на 43% больше, чем в 2024 году.

Наибольшее число медалистов – 33 ученика – выпустила школа №16. В целом, из 756 выпускников 11-х классов медали получили 11,5% – внушительная доля, подтверждающая высокое качество образования в районе.

Праздничные мероприятия в школах посетили представители администрации Академического района, компании-застройщика АО СЗ «РСГ-Академическое» и управляющей компании «Академический». По традиции, выпускников поздравили шефы: от ГК «КОРТРОС» самые выдающиеся ребята получили планшеты, от УК «Академический» – памятные ручки.

Многие выпускники планируют продолжить образование в лучших вузах Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Казани. Популярными направлениями остаются инженерия, медицина, IT, гуманитарные и творческие специальности.

«У нас в Академическом давно сложилась мечта – создать наукоград. А создать его без молодежи невозможно. Поэтому мы радуемся, что Вы закончили свое обучение, и продолжите его, и уже молодыми учеными вернетесь в Академический и будете продолжать наше дело, дело строительства наукограда», – отметил в своем выступлении председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.

Так, осенью 2024 года в Академическом открылась новая пятиэтажная школа №133 на 1 200 мест. В 2025 году у неё ещё нет выпускников, но впереди – первое поколение. Также спроектирован новый школьный комплекс на 2 000 детей в квартале «Первый Академ» на въезде в район – об этом сообщили в пресс-службе компании.

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