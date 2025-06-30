Свердловчанин отсудил компенсацию за то, что его не пустили в поезд

Житель Новоуральска отсудил у РЖД более 16 тысяч рублей за то, что транспортная охрана не пустила его на поезд.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, инцидент произошел в октябре 2023 года. Мужчина собирался сесть на электричку «Ласточка» на станции «Верх-Нейвинск». Во время досмотра на КПП железнодорожного вокзала охранники обнаружили у него в сумке электрошокер и отказались пропускать с ним на платформу. Пассажиру предложили либо выкинуть устройство, либо передать на хранение кому-то из знакомых. Пока уралец спорил с охраной, электричка ушла.

Позднее мужчина обратился в суд с просьбой признать действия сотрудников подразделения транспортной безопасности «Аспект» незаконными. Также несостоявшийся пассажир требовал взыскать с ОАО «РЖД» расходы на покупку билета и неустойку, компенсацию морального вреда, расходы на юридические услуги, штраф.

Рассмотрев дела, суд встал на сторону истца. Действия охранников были признаны незаконными, а с РЖД были взысканы в общей сложности 16,7 тысячи рублей, в том числе 10 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Компания попыталась обжаловать решение суда. Однако коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда отметила, что РЖД не обеспечили надлежащее управление процессом транспортной безопасности. Решение было оставлено без изменения.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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