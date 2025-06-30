В Екатеринбурге появятся новые скейт-парки и собачьи площадки

В скором времени в Екатеринбурге появятся новые площадки для прогулок с собаками и для езды на скейтбордах.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, один скейт-парк появится неподалеку от церкви в Преображенском парке Академического района. Сейчас рабочие уже заканчивают обустройство пространства. Там сделаны круговые асфальтовые дорожки с перепадами высот и двумя трамплинами, въезд со стороны пруда и газон внутри «арены». Общая площадь составляет 1,4 тысячи квадратных метров. Открытие скейт-парка запланировано уже на 8 июля.

В том же парке, но ближе к улице Мехренцева создается площадка для выгула собак. Суммарно она займет 20 квадратных метров. До середины июля там установят ограждения и различные снаряды, преграды, которые будут преодолевать питомцы. Пока они играют, екатеринбуржцы смогут отдохнуть на лавочках.

Одновременно собачьи площадки делают в Орджоникидзевском районе. Их обустроят до конца июля на месте пустырей на улицах Стахановской, 4, и Фрезеровщиков, 37. Внутри установят по 11 снарядов, в том числе качалки, трамплины и барьеры. В качестве покрытия используют песок. Для хозяев собак поставят скамьи.

Еще один скейт-парк появится на пересечении улиц Культуры и Фестивальной. Помимо трамплинов и дорожек, здесь обустраивают детскую игровую зону и пространства для отдыха.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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