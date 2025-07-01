Городской оазис: как озеленить свой балкон

Преобразить даже самый скромный балкон или террасу в настоящий зеленый уголок – задача вполне выполнимая, если знать, что и как выращивать. В цветочном бутике Theatre of Flowers с «Новым Днем» поделились секретами, как компактное пространство превратить в уютный оазис.

Для озеленения лоджии или террасы подойдут как однолетние цветущие, так и крупные декоративные растения, в том числе и кустарники. Но выбор растений зависит прежде всего от освещенности. Так, на солнечной стороне прекрасно будут расти лаванда, герань (пеларгония), петуния, бархатцы, дихондра, лобелия, бакопа, суккуленты, розмарин, вербена, оливковое дерево, девичий виноград, цитрусы, лавры, ива, кизильник, спирея, гейхера. В тени же лучше себя чувствуют бегония, традесканция, астильба, анютины глазки, фуксия, хоста, папоротники, бальзамин, плющ (и другие вьющиеся тенелюбивые), барбарис, боярышник и калина.

Сегодня в тренде – создавать декоративный мини-огород, где плодово-ягодные и овощные культуры соседствуют с цветами, превращая лоджию в живой уголок природы. Например, многие выращивают на своем балконе томаты, перцы, тыквы и другие декоративные сорта овощей. К тому же земляника прекрасно уживается с декоративными цветами, а вьющиеся бобовые – горох и фасоль – эстетично вписываются в любую клумбу. Для средиземноморского уюта можно посадить цитрусовые деревца, такие как кумкваты, каламондины и лимоны.

Пряности и травы на балконе – это уже не просто украшение, а источник свежих ингредиентов для кухни. Базилик, мята, тимьян, петрушка, кинза, чабрец, розмарин, шалфей, душица и лавр – все это можно выращивать для приготовления салатов и ароматного чая.

Для того чтобы красиво и грамотно разместить растения, стоит:

– использовать разные уровни: напольные кашпо, навесные корзины, полки и вертикальные стойки. Все это поможет не только сэкономить место, но и добавит глубины и динамики в пространстве;

– разместить у стены вьющиеся и ампельные растения – они будут создавать зеленый фон и уют;

– в небольших лоджиях использовать подвесные кашпо, которые освобождают пол и добавляют легкости;

– группировать растения по принципу от высокого к низкому;

– не забывать о сочетаемости по свету и поливу;

– выбирать растения с разными периодами цветения, чтобы балкон оставался цветущим и привлекательным в течение всего сезона.

А для дополнительного уюта можно добавить мягкую гирлянду, плетеное кресло и ароматную мяту в кадке.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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© 2025, РИА «Новый День»

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