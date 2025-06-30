Новый и.о. ректора УрФУ рассказал, сколько будет бюджетных мест

Илья Обабков, и.о. ректора УрФУ дал свою первую пресс-конференцию в новом статусе, в частности, ответил на вопрос о количестве бюджетных мест. В 2025 году их количество в Уральском федеральном университете составило 9669.

«Нам столько доверило государство, и мы столько профинансируем <…> Я думаю, что цифра для нас очень достаточная», – отметил Илья Обабков.

По сравнению с предыдущим годом, когда было выделено 9497 мест, наблюдается небольшой рост. Обабков добавил, что в ближайшие годы количество мест ожидается примерно на том же уровне, хотя возможны некоторые колебания.

Отдельно и.о. ректора остановился на вопросе приема по особым квотам для участников специальной военной операции и их детей. Сейчас у нас ветеранов СВО учатся 318 человек. Самих участников 29 человек, 25 – на инженерных специальностях. Если говорить про детей, то примерно пополам, там 53% на инженерных спецпрограммах, остальные на гуманитарном. Квоты выделили, мы безоговорочно берем всех, законы делаем. Нормально, ситуация рабочая», – прокомментировал Илья Обабков.

Отметим, что ежегодно из УрФУ выпускаются около 7,5 тысячи человек.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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