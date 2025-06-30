Новый ректор УрФУ пообещал, что гуманитарные направления сокращать не будут

Илья Обабков, назначенный в и.о. ректора УрФУ в конце мая, заверил, что Уральский гуманитарный институт (УГИ) сохранит поддержку вуза и несмотря на технический бэкграунд руководителя, резких реформ ждать не стоит. Об этом он рассказал сегодня во время своей первой пресс-конференции.

«Я считаю, что у УГИ отличное будущее. Я в них верю, не меньше, чем в инженерные направления. <…> Это же большой университет, и наша задача удержать его в рамках полноценного университета, в котором все есть и все развивается. Он будет поддерживаться. Я уверен, что на стыке гуманитариев и инженеров еще новые будут возникать лаборатории, исследования или треки в программах или даже в образовательных программах», – пояснил Обабков.

Структурные изменения возможны только в целях поиска моделей эффективности и при участии дирекции института, а также ректората.

Илья Обабков окончил физико-технический факультет УГТУ-УПИ (сейчас Физико-технологический институт УрФУ) по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». С 2013 года он руководил Институтом фундаментального развития, а через пять лет возглавил ИРИТ-РТФ.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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