Водитель «Весты» сбил двух подростков на мопеде (ФОТО)

В поселке Новоуткинске под Первоуральском 15-летний подросток и его друг попали в ДТП, поехав кататься на мопеде.

Как сообщили в пресс-службе областной ГАИ, авария случилась 30 июня в 18:50 на ул. Колхозника. Подростков на мопеде «Рейсер» сбил выезжавший из двора мужчина 1991 г.р. на автомобиле «Лада Веста».

Водитель мопеда и его пассажир были доставлены в ДГБ № 9 Екатеринбурга с различными травмами. Прав на управление мопедом у подростка не имелось, а его пассажир был без шлема. Мопед 15-летний юноша взял у отца, на которого уже составили протокол за передачу права управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему водительских прав.

Водитель «Лады Весты» имеет стаж вождения 14 лет, к административной ответственности привлекался 41 раз. Автоинспекторам он пояснил, что не заметил мотоциклиста. Возбуждено производство по ч.2 ст.12.24 КоАП РФ за причинение средней тяжести вреда здоровью.

Новоуткинск, Елена Владимирова

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