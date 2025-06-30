Бобров прокомментировал наличие двойного гражданства

Уральский энергетик Алексей Бобров ответил на вопрос о гражданстве Австрии у него и его бизнес-партнера Артема Бикова. «У меня есть, у Артема Эльбрусовича официально нет», – сказал он во время встречи с прессой.

По его словам, все требования, связанные с тем, что конечные бенефициары с гражданством или ВНЖ других государств не могут владеть более чем 50% активов в российских компаниях, соблюдаются.

Екатеринбург, Елена Сычева

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