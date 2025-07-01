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Вторник, 1 июля 2025, 09:53 мск

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Госимущество стоимостью меньше 50 млн разрешат продавать без согласия депутатов

Свердловское заксо внесло изменения в закон об управлении государственной собственностью региона.

После вступления закона в силу МУГИСО не надо будет получать от депутатов заксо согласие на продажу или списание объектов госсобственности дешевле 50 миллионов рублей (в действующей редакции – 20 млн рулей), а также на безвозмездную передачу объектов госсобственности в собственность РФ или муниципалитетов.

Кроме того, новое полномочие появится у губернатора: он сможет составлять перечень государственных учреждений, руководители которых назначаются и освобождаются от должности правительством Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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