На Урале раскрыто изнасилование и зверское убийство ребенка – преступника искали 30 лет

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела об изнасиловании и убийстве ребенка тридцатилетней давности. В 1995 году обвиняемый предложил 7-летнему мальчику покататься на машине. Мужчина знал семью своей жертвы, так что ребенок доверился ему – и сел в автомобиль. Преступник вывез ребенка на озеро Свакуль за парком Победы на Уралмаше, там он изнасиловал и убил мальчика. Тело спрятал в пакет вместе с куском бетона и утопил в озере.

После убийца написал записку родителям мальчика, требуя выкуп – 50 тысяч долларов за то, что вернет ребенка в семью и не причинит ему вреда. Письмо нашел отец. Мальчика стали искать, но нашли только через месяц – в мае того же года. Дело оставалось нераскрытым в течение 30 лет.

В 2025 году следователи и криминалисты областного управления СК России вместе с коллегами из Главного управления криминалистики СКР и оперативниками уголовного розыска полиции вернулись к материалам этого дела и смогли установить подозреваемого, а в ходе расследования найти доказательства его вины. Под суд пойдет 50-летний, ранее неоднократно судимый местный житель, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«Обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за кражу в 1992 году, за причинение тяжких телесных повреждений – в 1998, за побои – в 2013 году. Инкриминируемое ему сейчас преступление – гораздо более тяжкое и предусматривает наказание в виде длительного лишения свободы», – сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сейчас 50-летнего рецидивиста обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «е» ст. 102 УК РСФСР «Умышленное убийство с целью скрыть другое преступление», ст. 121 УК РСФСР «Мужеложство в отношении несовершеннолетнего, совершенное с применением физического насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего», ч. 3 ст. 148 УК РСФСР «Вымогательство под угрозой убийства» и ч. 2 ст. 125.1 УК РСФСР «Похищение несовершеннолетнего, совершенное из корыстных побуждений». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Добавим, смертную казнь в России перестали применять только в 1997 году.

Екатеринбург, Елена Сычева

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