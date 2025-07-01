Юным музыкантам устроили джазовый интенсив: через 2 недели они выступили с профессионалами (ФОТО)

В загородном образовательном центре «Таватуй» «Школа джазовой импровизации имени Игоря Бутмана» в последние две недели июня провела интенсив для 30 юных музыкантов из разных уголков Свердловской области.

Главная идея проекта – научить детей основному в джазе – импровизации, умению слышать себя и друг друга, мгновенно подхватывать ритм, настроение, атмосферу. Всего за две недели участники прошли путь от сольных исполнителей до слаженного коллектива – сводного оркестра «АртДжаз» с настоящим концертным репертуаром.

С ребятами работали лучшие педагоги региона и страны: Александр Хрушков – дирижёр эстрадно-джазового оркестра ДШИ № 6, Элина Кержковская – руководитель городской методической секции «Эстрадно-джазовое искусство», Илья Коптев – директор музыкальной школы № 12 им. Прокофьева и др. Хедлайнер смены – заслуженный артист РФ Павел Овчинников, музыкант, педагог, организатор крупных джазовых фестивалей и доцент Академии джаза.

Уже 17 июня оркестр дебютировал на сцене Летнего театра ЦПКиО им. Маяковского в рамках открытия шахматного фестиваля «ЕКБ – твой ход!». А 22 июня «АртДжаз» дал отчётный концерт, который собрал полный зал слушателей. В программе – джазовая классика и современные аранжировки: «Tango for Jam Jam» Закари Смита, «The Pink Panther» Генри Манчини, «Caravan» Дюка Эллингтона и другие мировые хиты. Особое внимание публики привлёк джем-сейшен на тему «Saint Thomas» Сонни Роллинза, исполненный совместно с Квинтетом Платона Газелериди. Подростки впервые сыграли на равных с профессионалами, свободно импровизируя вживую.

Проект организован Фондом «Золотое сечение» при поддержке Правительства Свердловской области, в партнёрстве с АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») и Академией джаза (г. Москва). Руководитель проекта – Евгения Юрьевна Серебренникова, директор Екатеринбургской детской школы искусств № 6 им. К. Е. Архипова. Важно отметить, что в 2023 году новая площадка этой школы открылась в Академическом районе Екатеринбурга – как подарок городу от девелопера АО СЗ «РСГ-Академическое». Просторная, современная, оснащенная по последнему слову техники школа стала значимым культурным центром района и уже сегодня дает детям возможность учиться у лучших преподавателей.

Фото: ЕДШИ № 6

Екатеринбург, Таисья Исупова

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