Главный гаишник Свердловской области назвал города с высокой аварийностью

В Свердловской области отмечено 11 районов, где Госавтоинспекция фиксирует высокую аварийность. Наибольший рост ДТП в прошлом году зафиксирован в Каменске-Уральском, Алапаевске, Артемовском, Ирбите, Нижнем Тагиле, Реже, Туринске и Новоуральске.

«Среди причин ДТП на первом месте – выезд на встречную полосу, на втором – несоблюдение скоростного режима, в том числе зимой на обледенелых дорогах. На третьем месте – наезды автомобилистов на пешеходов. Мы понимаем, что пешеходы наименее защищенная группа участников дорожного движения. Четвертую позицию занимает нарушение правил дорожного движения, связанных с проездом перекрестков», – сообщил на пресс-конференции глава Госавтоинспекции Свердловской области Алексей Спиридонов.

Он отметил, что главная задача автоинспекторов заключается в снижении аварийности на дорогах, в том числе в сокращении количества жертв ДТП.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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