366 свердловчан госпитализированы после укусов клещей

В Свердловской области зарегистрировано 25,3 тысячи пострадавших от укусов клещей. Это на 11% выше аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 136 человек (диагноз подтвержден у 21 человека). Клещевой боррелиоз подозревается у 230 пациентов (подтвержден у 96 человек).
В лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и медорганизаций исследовано 24,6 тысячи особей клещей. В 42,4% проб обнаружен лайм-боррелиоз. Клещевой энцефалит найден в 1,2% проб.
В Роспотребнадзоре отметили, что план по акарицидным обработкам в регионе выполнен на 100%.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»