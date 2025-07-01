366 свердловчан госпитализированы после укусов клещей

В Свердловской области зарегистрировано 25,3 тысячи пострадавших от укусов клещей. Это на 11% выше аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 136 человек (диагноз подтвержден у 21 человека). Клещевой боррелиоз подозревается у 230 пациентов (подтвержден у 96 человек).

В лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и медорганизаций исследовано 24,6 тысячи особей клещей. В 42,4% проб обнаружен лайм-боррелиоз. Клещевой энцефалит найден в 1,2% проб.

В Роспотребнадзоре отметили, что план по акарицидным обработкам в регионе выполнен на 100%.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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