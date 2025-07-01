Фонд святой Екатерины получил награду от заксо

Фонд святой Екатерины наградили почетным дипломом Законодательного собрания Свердловской области. Его вручили директору Фонда Александру Андрееву. В областном парламенте подчеркнули значительный вклад Фонда святой Екатерины в реализацию множества благотворительных проектов и инициатив.

Особо отмечены направления, связанные с образованием, просвещением, патриотическим воспитанием, сохранением культурного наследия Урала и всей России, а также организация и проведение культурных мероприятий. Отметим также, что с начала пандемии новой коронавирусной инфекции Фонд оказывал всестороннюю помощь медицинским учреждениям и социальным службам Екатеринбурга и Свердловской области, запустил горячую линию по реализации гуманитарной программы для многодетных, малообеспеченных граждан и пенсионеров.

В 2024 году был освящен храм Александра Невского в Алапаевске, открыто новое здание Свято-Елисаветинской обители на берегу Шарташа. В августе была оперативно организована и доставлена гуманитарная помощь жителям Курской области. В 2025 году организована паломническая поездка на Святую Землю за Благодатным огнем, который был доставлен прямым рейсом со Святой Земли и передан во всех храмы Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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