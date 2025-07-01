Шестиклассница перевела «следователям» 1 млн с маминой карты

В Екатеринбурге шестиклассницу обманули телефонные мошенники. Девочке позвонил «следователь» в телеграм и сообщил, что со счета матери неизвестные переводят деньги представителям недружественных государств. «Силовик» пригрозил школьнице, что мать посадят, а после переключил на другого «следователя» – и та в качестве решения проблемы посоветовала перевести деньги на «безопасный счет», но запретила рассказывать об этом маме.

В итоге девочка послушала телефонных мошенников – и перевела им 1,125 млн рублей. Мать узнала об этом лишь несколько дней спустя, заглянув в интернет-банк, сообщили в пресс-службе полиции города. Возбуждено и расследуется дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Екатеринбург, Елена Сычева

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