Мэрия Екатеринбурга рассказала о главной особенности дорожного ремонта лета-2025 (ФОТО, ВИДЕО)

Администрация Екатеринбурга сегодня, 1 июля, провела пресс-тур участкам дорог, которые ремонтируют этим летом в уральской столице. Как сообщила журналистам директор департамента благоустройства Тамара Благодаткова, главная особенность текущей ремонтной кампании в том, что она проводится без перекрытия дорог.

Ремонт дорог в Екатеринбурге

«Это очень редкое исключение, если для ремонтных работ мы закрываем движение. У нас есть такой объект на улице Суходольской, где ведутся работы: в рамках больших ремонтных работ там требовалась укладка водоотводной трубы под проезжей частью. К сожалению, выполнить это без закрытия движения невозможно. Все остальные работы выполняются без закрытия движения или только с заужением по полосе движения», – прокомментировала чиновница.

Всего в планах администрации отремонтировать 34 участка общей площадью 516 тысяч квадратных метров на сумму 1,7 миллиарда рублей. К 1 июля полностью завершены работы на 6 объектах. Еще 12 участков активно ремонтируются без отставаний. Качество и сроки контролируются заказчиком с использованием измерительного оборудования и независимого лабораторного контроля.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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