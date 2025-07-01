За полгода екатеринбуржцы сэкономили на смарт-оплате 69 миллионов

Горожане и гости города активно используют оплату по QR-коду или NFC через Систему быстрых платежей (СБП), получая скидку в 4 рубля за каждую поездку в транспорте. Общая сумма сэкономленных средств достигла почти 70 миллионов рублей. «За шесть месяцев по акции совершено более 17,2 миллиона поездок в автобусах, троллейбусах и трамваях. Тем самым жители и гости Екатеринбурга суммарно сэкономили почти 69 000 000 рублей», – сообщает пресс-служба администрации города.

В мэрии отметили, что это уже девятая акция по внедрению безналичных платежей, которая пользуется большой популярностью.

Воспользоваться предложением и сэкономить 4 рубля за поездку можно до 31 декабря 2025 года включительно. Достаточно отсканировать камерой смартфона QR-код, размещенный в транспорте, или поднести телефон с NFC к специальной табличке с логотипом СБП.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube