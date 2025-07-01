Грозы и ливни накроют Екатеринбург сегодня вечером

Синоптики выпустили штормовое предупреждение для Свердловской области. Вечером 1 июля и завтра, 2 июля, в отдельных районах ожидаются очень сильные дожди, грозы, крупный град и порывы ветра до 25 м/с. В Екатеринбурге около 22:00 прогнозируется гроза с ливнем.

В региональном управлении МЧС советуют свердловчанам во время грозы не находиться возле окон, отключить все электрические приборы и не пользоваться мобильным телефоном. Если непогода застала на улице, нужно переждать грозу в безопасном месте, вдали от деревьев и металлических конструкций.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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