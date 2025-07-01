Ради Царского крестного хода перекроют дороги (СПИСОК)

В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге пройдет традиционный крестный ход от Храма на Крови до монастыря на Ганиной Яме. Поэтому улица Царская будет перекрыта с 00:10 16 июля до 4:00 17 июля, сообщили в пресс-службе администрации города, объехать можно по Карла Либкнехта. Кроме того, с 2:30 до 8:00 17 июля по маршруту следования паломников будут перекрывать участки:
– Толмачева (от Первомайской до Ленина);
– Ленина (от Карла Либкнехта до Репина);
– Татищева (от Репина до Токарей);
– Токарей (от Татищева до Кирова);
– Бебеля (от Кирова до Готвальда);
– нечетной стороны Халтурина (от Готвальда до Технической);
– Технической (от Бебеля до Решетской);
– Решетской (от Технической до Леваневского);
– Леваневского (от Решетской до дороги в Шувакиш);
– дороги в Шувакиш (от Леваневского до Зеленой);
– Зеленой (от дороги в Шувакиш до проезда Первого);
– Пышминской (от Зеленой до кольцевой дороги).
Информацию о действующих дорожных перекрытиях можно найти на карте Официального портала Екатеринбурга.
Екатеринбург, Светлана Муллагалеева
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