В Нижнем Тагиле прошел эксперимент по строительству дороги из нового компонента – покрытие показало отличную прочность

В Нижнем Тагиле успешно завершился эксперимент по использованию шлакового щебня ЕВРАЗ НТМК в производстве асфальтобетона для ремонта городских дорог. Он проводился с мая 2024-го по май 2025-го совместно с администрацией города и Научно-исследовательского института «ЛАДОР».

Участок дороги протяженностью около 350 метров, который ведет от плотины завода-музея к Лисьей горе, выдержал испытания различными погодными условиями и остался в удовлетворительном состоянии: на дорожном покрытии под нагрузкой за год эксплуатации не появилось прогибов и деформаций, оно успешно показало сопротивляемость истиранию. На покрытии не появилось трещин, выбоин и ям.

На ремонте участка дороги использовано около 600 тонн экспериментальной смеси. Ее состав разрабатывался специалистами НИИ «ЛАДОР». Асфальтобетонная смесь обладала пониженной теплопроводностью, что позволило увеличить дальность возки и уплотнять ее дольше, чем обычно, не применяя температуропонижающих добавок. При подборе смеси руководствовались ГОСТ 58406.2-2020»Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия».

Использование подобных материалов позволяет в полной мере выполнять распоряжение Правительства РФ об использовании определенной доли вторичного сырья в дорожной отрасли, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕВРАЗ НТМК.

Шлаковый щебень и песок ЕВРАЗ НТМК регулярно проходят испытания в аккредитованной лаборатории испытательного центра «Дорожные технологии» при Научно-исследовательском институте «ЛАДОР».

Продукция имеет несколько деклараций соответствия от Евразийского союза, которые подтверждают ее качество и пригодность к использованию для ремонта и строительства дорог, а также все необходимые сертификаты безопасности, заключение радиологии,свидетельствующее о том, что заявленный материал отвечает требованиям в области радиационной безопасности. По характеристикам дробимости, сопротивлению износу, содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы щебень полностью удовлетворяет требованиям, что подтверждено испытаниями в аккредитованной лаборатории и декларацией Евразийского союза, которая внесена в единый реестр на сайте Росаккредитации.

Ранее шлаковый щебень в Нижнем Тагиле применялся только для строительства щебеночных оснований автомобильных дорог.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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