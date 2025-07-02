Мэрия выставила на аукцион 41 автобусный маршрут

Администрация Екатеринбурга выставила на торги 8 лотов с 41 автобусным маршрутом. Победители аукциона получат право в течение полугода выполнять брутто-контракты по перевозке пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего будет разыграно 32 лота со 107 маршрутами общественного транспорта. Срок действия контрактов – с августа до февраля 2026 года.

Схемы движения транспорта останутся прежними, однако на некоторых маршрутах, например, № 49 (ТЦ «Мега» – ЖБИ) и № 51 (Елизавет – Академика Ландау) предполагается использовать машины особо большого класса.

Все аукционы завершатся в июле. Заключенные по их итогам брутто-контракты начнут действовать с 1 августа.

Напомним, заключение брутто-контрактов – один из ключевых элементов транспортной реформы. Их суть заключается в том, что средства от продажи билетов идут в казну, а компании-перевозчики получают покилометровую оплату из бюджета города.

Это позволило перевозчикам повысить заработные платы водителям, обновить кадровый состав, чтобы четче соблюдать интервалы движения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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