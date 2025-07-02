Банк оштрафовали за психологическое давление на должников

Судебные приставы провели внеплановую проверку в одном из подразделений уральского банка и выявили нарушения работы кредитного учреждения с клиентами-должниками. Факты подтверждались документами и аудиозаписями разговоров.

Было установлено, что банк неоднократно нарушал п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230. В некоторых случаях с должниками связывались более 8 раз за месяц, а также оказывали на них психологическое давление, сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

По результатам проверки банк привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в 300 тысяч рублей. Директор учреждения уплатил штраф в полном объеме.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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