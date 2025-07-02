российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 2 июля 2025, 10:44 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Свердловской области отменяют противопожарный режим

Свердловское правительство с 4 июля отменит особый противопожарный режим в лесах. Решение будет принято завтра, это анонсировал в соцсетях врио губернатора региона Денис Паслер.

«Погода и установленные ограничительные меры позволили пройти самый опасный период лета с минимальным количеством природных пожаров. Все зарегистрированные возгорания специалисты оперативно ликвидировали, чаще всего – в первые сутки. Ответственно отнеслись к ограничениям жители региона: случаев разведения костров и сжигания мусора стало значительно меньше по сравнению с предыдущими годами», – сообщил Паслер в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что за муниципалитетами остается право вводить локальные ограничения при угрозе природных пожаров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,