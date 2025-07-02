Уральский спортсмен поехал в Италию и случайно выиграл чемпионат мира

Спортсмен Академии единоборств РМК и команды «Архангел Михаил» Эдуард Сайк завоевал золото чемпиона мира WBC по тайскому боксу. Международный турнир прошел в итальянской Вероне.

Уралец не планировал выступать на турнире, он должен был отправиться в Италию в роли тренера, но вмешался случай.

«Я готовил команду спортсменов к выступлению. Часть ребят из команды не получили визы, только троим одобрили выезд. В итоге в последнюю неделю я принял решение, что буду боксировать. Тайский бокс – это мой родной вид спорта, и я на самом деле даже соскучился по любительским соревнованиям», – рассказал спортсмен.

В финале Эдуард сошелся с американским кикбоксером, чемпионом США и чемпионом мира 2024 года Тайрелом Джошуэй. По итогам трех раундов Эдуард одержал уверенную победу решением судей и завоевал золотую медаль престижного турнира.

Иван Романов и Егор Мазин, которых Сайк готовил к турниру, тоже дошли до пьедестала и завоевали бронзовые медали турнира.

Екатеринбург, Елена Сычева

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