Гаишники разыскивают водителя «Мерседеса», устроившего массовое ДТП возле парка Маяковского

Сегодня утром на улице Восточной рядом с парком Маяковского произошла авария с участием трех автомобилей. Водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «Мазда» и «Киа», и после этого скрылся. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность водителя, сообщил в пресс-службе ведомства.

В аварии пострадала женщина, которая находилась за рулем «Мазды». Ее доставили в больницу с травмами. По факту ДТП проводится проверка.

«Госавтоинспекция рекомендует водителю автомашины «Мерседес» самостоятельно явиться в полицию для дачи показаний. Оставление места ДТП влечет за собой лишение водительских прав сроком от одного до полутора лет или административный арест до 15 суток (ст.12.27 ч.2 КоАП РФ). Водитель, причастный к ДТП, не вправе оставлять место автоаварии до его оформления сотрудниками полиции», – говорится в сообщении ГАИ.

Автоинспекторы также ищут очевидцев аварии. Информацию о водителе «Мерседеса» просят сообщить в дежурную часть городской Госавтоинспекции по телефону: 8 (952) 730-83-33 или 02, 102.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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