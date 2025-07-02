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Среда, 2 июля 2025, 12:38 мск

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Тагильский садовод нашел на участке гранаты времен Гражданской войны (ФОТО)

Саперы из Росгвардии обезвредили боевые гранаты времен Гражданской войны, которые житель Нижнего Тагила нашел на своем садовом участке.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, о находке садовод сообщил в полицию. На место выехала группа разминирования ОМОН «Рассвет». Специалисты установили, что перед ними две 37-миллиметровые бронебойно-осколочные стальные гранаты от пушки системы Гочкиса либо более позднего ее образца – пушки Розенберга, которые были приняты на вооружение в стране с 1915 года под названием «37-мм пушка образца 1915 года».

Известно, что данные орудия приспосабливали к ведению боя в окопах и активно использовали во время Гражданской войны. В сентябре 1918 года в окрестностях Нижнего Тагила шли ожесточенные бои между казаками и белочехами с одной стороны и Красной армией – с другой. Возможно, сегодняшняя находка пролежала в земле с тех самых пор.

После проведения исследования боевые гранаты с соблюдением всех мер безопасности были транспортированы на спецавтомобиле на полигон и уничтожены накладным зарядом.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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