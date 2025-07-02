Свердловский медицинский колледж выпустил почти 4000 специалистов

Сегодня дипломы выпускников Свердловского областного медицинского колледжа получили 3 879 молодых людей, которые проходили обучение в его 12 филиалах.

Как сообщает ДИП со ссылкой на замгубернатора – главу минздрава Татьяну Савинову, в этом году колледж выпустил 2 142 медицинских сестры, 454 фельдшера, 386 зубных техников, 348 фармацевтов, 186 медицинских лабораторных техников, 130 акушерок, 105 оптометристов, 80 санитарных фельдшеров. Впервые среди выпускников – 38 гигиенистов, которые будут заниматься профилактикой заболеваний полости рта и зубов.

Кроме того, в этом году выпускниками медколледжа стали 62 студенческие семьи, которые совмещали учебу с воспитанием детей. Сейчас в медколледже обучается 892 молодые семьи, у 594 из которых есть дети.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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